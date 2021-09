Perseverance si fa un selfie con Rochette! Nuova raccolta campioni in vista

Si è già provveduto all'utilizzo di uno degli strumenti a disposizione del rover, ossia quella particolare punta presente sul braccio robotico che è in grado di effettuare la prima abrasione superficiale. Il passo successivo è stato quello di procedere ad un'osservazione dettagliata con la Watson Cam, grazie alla quale il team di scienziati NASA potrà valutare meglio la porosità, la quantità di polvere prodotta, e se procedere o meno con un terzo carotaggio.

Per il momento Perseverance non si ferma, anche se nei prossimi giorni la congiunzione solare dovrebbe causare una difficoltà nelle comunicazioni con il rover, tale da mettere in stand-by per qualche settimana tutte le operazioni su Marte.