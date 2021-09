Exomars 2022, il rover Mars Rosalind Franklin scaverà fino a 2 mt | Video

Continuano i test del nuovo rover marziano che sarà utilizzato nella missione Exomars 2022. In realtà il modello protagonista del recente test di cui parleremo a breve è il gemello di quello che sarà inviato su Marte, ossia il Ground Test Model che attualmente si trova in un'area di prova.

Il progetto Exomars 2022 nasce dalla collaborazione tra ESA (agenzia spaziale europea) e Roscosmos (agenzia spaziale russa). L'obiettivo iniziale era partire entro il 2020, ma la necessità di risolvere alcuni problemi hardware e l'arrivo della pandemia hanno fatto spostare la partenza all'anno 2022, quando la finestra di lancio sarà nuovamente propizia.

Al centro dell'attenzione è il nuovo sistema di perforazione, che sarà in grado di fornire prestazioni senza precedenti per quanto riguarda un simile utilizzo sul pianeta rosso. L'unita è chiaramente visibile nell'immagine in testata, si trova nella parte anteriore, all'interno di quella porzione nera a forma di parallelepipedo. La trivella sarà in grado di scavare fino a 2 metri di profondità, prelevare un piccolo campione di terreno e riportarlo nel laboratorio interno per le analisi.

Proprio in questi giorni Perseverance ha raccolto un secondo campione e in queste ore si sta dirigendo nella nuova area per il terzo carotaggio, tuttavia ad oggi non si è mai scavato oltre i 7 cm di profondità. L'obiettivo di questo sistema inedito è riuscire a raccogliere campioni che non abbiano subito anni e anni di bombardamento da radiazioni, e quindi indagare su composizione chimica ed eventuale presenza di antichi segni vitali. Si tratterà dunque di un passo in avanti sostanziale, che L'ESA ha voluto evidenziare pubblicando un video durante il quale possiamo vedere il trapano al lavoro.