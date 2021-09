Centro Meteo Europeo: a Bologna il super computer per previsioni e cambio del clima

Bologna accoglie il datacenter del Centro Meteo Europeo ECMWF (European Center for Medium-Range Weather Forecasts): il supercomputer Atos BullSequana XH2000 sostituirà l'attuale Cray XC40 ed entrerà in funzione ufficialmente a metà del prossimo anno all'interno del Tecnopolo e servirà per migliorare le previsioni delle temperature e dei venti e per "rendere le previsioni a lungo termine giornaliere, anziché bisettimanali". Si tratta di passi importanti, anzi, fondamentali, considerando le condizioni climatiche in rapida evoluzione sul pianeta.

Sono in corso attualmente test operativi e di affidabilità: fino a maggio lavorerà in sinergia con il centro di Reading, dove ECMWF ha la sede. E la scelta di aprire il data center nella città emiliana è scaturita dalla necessità di installare le nuove generazioni di supercomputer in spazi più ampi e idonei (120 mila metri quadrati), con la possibilità di allargarsi ulteriormente in futuro: la decisione è stata presa nel 2017 dagli Stati Membri dell'Unione Europea, e i lavori presso l'ex Manifattura Tabacchi di via Stalingrado (area Parco Nord) sono partiti l'anno successivo. Nonostante la pandemia i lavori di installazione di Atos sono stati completati, e dal 1° maggio 2022 le attività (operative e di ricerca) entreranno a pieno regime. Per quella data anche il Data Handling System (DHS) sarà spostato da Reading a Bologna. Presso la sede emiliana lavoreranno 1.500 persone.

ECMWF è un istituto di ricerca ed un servizio operativo 24/7 che offre previsioni meteorologiche numeriche globali a medio e lungo raggio per i suoi Membri, gli Stati cooperanti e la comunità vasta. Il Centro accoglie anche uno dei più grandi archivi di dati numerici sulle previsioni meteorologiche al mondo.