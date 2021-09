Il mammut lanoso sarà clonato, 15 milioni di $ disponibili per cominciare

Negli anni' 90 fu il film Jurassic Park di Steven Spielberg a spingere il mondo a fantasticare sulla possibilità di riportare in vita con la clonazione delle razze di animali estinti. In quel caso si parlava di dinosauri, ma sempre più spesso negli anni a venire si è parlato di possibili interventi genetici di questo tipo.

Se la fantascienza tende a semplificare processi simili, poi è noto che nella realtà il DNA tende a degradare in maniera irreparabile e recuperare il codice genetico per scopi simili è davvero complicato, se non impossibile. Tuttavia, i processi di sequenziazione del DNA si fanno sempre più precisi e la notizia di oggi potrebbe fare da preambolo a un grosso passo in avanti in questo senso.

Un gruppo di genetisti guidati da George Church della Harvard Medical School vuole riportare in vita il mammut lanoso con l'obiettivo di reinserirlo nel suo habitat naturale. L'obiettivo? Combattere i cambiamenti climatici.

Alcuni scienziati credono che prima della loro estinzione i mammut contribuissero a mantenere la terra ghiacciata al di sotto calpestando l'erba, abbattendo alberi e compattando la neve. Si pensa pertanto che la reintroduzione di mammut e di altri grandi mammiferi in questi luoghi aiuterà a rallentare il disgelo del permafrost e il rilascio di carbonio.

Parliamo di un animale che si è estinto circa 4.000 anni fa ed è chiaro che il problema è principalmente etico più che operativo, eppure stavolta ci sono tutti i presupposti affinché si decida di effettuare realmente un tentativo. Il progetto esisteva da anni ma non c'erano i soldi per portarlo avanti, mentre adesso le cose sono drasticamente cambiate. Il team di genetisti ha annunciato di aver ricevuto fondi per 15 milioni di dollari per dare nuova linfa vitale all'iniziativa. A coadiuvare gli sviluppi è la società di bioscienze e genetica, Colossal, fondata dal magnate Ben Lamn, che afferma di voler avere a disposizione i primi esemplari entro i prossimi 4-6 anni.

Non ci si affiderà ad una clonazione di tipo classico, poiché il DNA estratto fino ad oggi dagli esemplari di mammut trovati nel permafrost risulta incompleto e inutilizzabile a tal scopo, pertanto si punta a ottenere un ibrido genetico il più possibile simile all'originale e in grado di vivere negli stessi ambienti di un tempo. Eppure il permafrost artico è riuscito in alcuni casi a mantenere intatti alcuni organismi, come il celebre caso del bdelloide, che è stato in grado di mantenersi integro e sopravvivere a 24.000 di congelamento.