216 Kleopatra, l'asteriode a forma di osso come non l'abbiamo mai visto | Foto

Due nuovi studi pubblicati sulla rivista Astronomy & Astrophysics puntano i riflettori su uno degli oggetti cosmici più curiosi che abbiamo mai osservato, l'asteroide 216 Kleopatra. Entrambi si basano sulle osservazioni effettuate utilizzando il Very Large Telescope dell'Osservatorio europeo meridionale in Cile. La nitidezza delle immagini ha permesso agli scienziati a conoscere meglio la massa e la tridimensionalità di questo particolare asteroide la cui forma ricorda incredibilmente bene quella di un osso. Ma per gli scienziati l'interesse è puramente scientifico e, forma curiosa a parte, si punta a far luce su come si è formato e sulle caratteristiche delle sue due lune.

"Kleopatra è davvero un corpo unico nel nostro sistema solare", ha affermato Franck Marchis, autore principale dello studio sulla forma 3D, in una dichiarazione. E continua:

“La scienza fa molti progressi grazie allo studio di strani valori anomali. Penso che Kleopatra sia uno di quelli e la comprensione di questo complesso sistema multiplo di asteroidi può aiutarci a saperne di più sul nostro Sistema Solare”.

Marchis è un astronomo planetario senior presso il SETI Institute di Mountain View, California, ed è anche affiliato con il Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, Francia.