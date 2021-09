Supercomputer ENEA: in 1 anno 450.000 ore di calcoli per la lotta al Covid

Fare affidamento a supercomputer ultra-rapidi in situazioni di emergenza come quella che stiamo tuttora vivendo e che necessita di tempi di reazione e decisione più limitati possibile risulta essere di vitale importanza. L'Italia è in prima linea in questo campo, con un'attività di ricerca ed elaborazione dati che ha permesso a più realtà di ottenere informazioni precise su diversi aspetti correlati al virus, inclusi:

Si chiama CRESCO6 (Centro computazionale di ricerca sui sistemi complessi), ed è il secondo supercomputer italiano più potente in mano alla ricerca pubblica italiana e rientra nella Top500 di quelli più potenti al mondo grazie alla sua capacità di svolgere 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1,4 PetaFLOPS, 400 nodi di calcolo con oltre 20.000 core, tuttavia lontano dai 4 exaFLOPS di quello di Berkley ). É di ENEA (a Napoli), ed è stato utilizzato sin dall'inizio della pandemia per compiere simulazioni ed effettuare analisi complesse sulla propagazione del virus e l'individuazione di molecole per la produzione di farmaci anti-Covid.

ENEA ha messo a disposizione CRESCO, propria struttura principale HPC con una potenza di picco di calcolo pari a 1,4 Pflops per progetti che richiedono enormi risorse informatiche, legate alla mitigazione dell'impatto della pandemia di Covid-19. In questo contesto, ENEA CRESCO ha realizzato una quantità enorme di simulazioni numeriche dalla primavera 2020 fornendo alla comunità scientifica un potente strumento per modellare la dinamica molecolare di recettori farmacologici [...] e per effettuare simulazioni fluidodinamiche computazionali dei meccanismi di trasporto e della relativa fluidodinamica delle goccioline di saliva che causano il contagio del virus.

CRESCO non si è occupato solo dell'emergenza sanitaria: le 3.600 simulazioni e le 450.000 ore di calcolo dedicate alla lotta contro il coronavirus rappresentano soltanto il 30% della sua attività. Per il resto ha messo a disposizione di tecnici e ricercatori le sue capacità di calcolo su altri temi altrettanto importanti, ovvero ambiente, energia, cambiamenti climatici ed inquinamento atmosferico. In più, ha contribuito allo "studio di nuovi materiali per la produzione e lo stoccaggio delle fonti di energia rinnovabili, simulazioni per la sicurezza delle infrastrutture critiche, biotecnologie, chimica computazionale, fluidodinamica per il settore aerospaziale e sviluppo di codici per la fusione nucleare".