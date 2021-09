Perseverance, il rover marziano è già pronto a raccogliere un nuovo campione

Solamente pochi giorni fa è arrivata la conferma che il secondo tentativo di raccolta di un campione roccioso marziano è andato a buon fine, ma in queste ore si parla già del prossimo carotaggio e a quanto pare sarà imminente. Dopo la prima prova fallimentare, durante la quale la roccia si è sgretolata lasciando vuota la provetta, la NASA ha avuto un approccio più delicato verso la roccia obiettivo, eseguendo prima una abrasione superficiale a fini di valutazione per poi eseguire il carotaggio.

Il successo dell'operazione è stato confermato dalla prima immagine del tubo non ancora sigillato in cui era visibile il contenuto, e che possiamo ammirare meglio in questa recente GIF confezionata da The Verge sulla base delle immagini ufficiali della NASA.