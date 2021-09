La Cina potrebbe anticipare la prima spedizione lunare con razzi "riciclati"

Che la corsa alla Luna e all'esplorazione dello spazio siano tornati un argomento di interesse pubblico è ormai fuori dubbio. Le imprese della NASA su Marte , ma anche gli ottimi risultati ottenuti dai cinesi con la missione Tainwen , confermano questo trend, così come non sono da meno i progetti a breve e lungo termine per quanto riguarda l'impatto sull'opinione pubblica. Oltre all'esplorazione di Marte, uno degli argomenti "caldi" in questo senso è il ritorno dell'uomo sulla Luna , un obiettivo che vede gli Stati Uniti e la Cina quasi in lotta per chi riuscirà per primo a terminare la missione, riproponendo (ovviamente in modo diverso) lo stesso scenario vissuto tra Stati Uniti e Unione Sovietica durante la Guerra Fredda.

In questo senso, le ultime dichiarazioni che arrivano dalla Cina potrebbero in qualche modo non far molto piacere agli ingegneri della NASA, soprattutto se a parlare è Long Lehao, progettista capo della famiglia di razzi cinesi Long March. Stando a quanto dichiarato in occasione della 35a Competizione Nazionale per l'Innovazione Scientifica e Tecnologica dei Giovani, la Cina potrebbe compiere il primo atterraggio lunare in meno di un decennio, il tutto però sfruttando due razzi Long March-5 (già utilizzati) opportunamente modificati.

Andando più nel dettaglio, Lehao ha spiegato come dei due razzi in questione (i possibili Long March 5-DY), il primo trasporterà il lander, il secondo porterà l'equipaggio a "incontrarlo" in orbita; a questo punto l'equipaggio si sposterebbe sul lander per l'allunaggio, una missione di circa 6 ore, conseguente rientro sulla navetta e successivo ritorno sulla terra.

Detto così sembra tutto semplice - ma neanche - tuttavia gli sforzi della Cina per riuscire nell'impresa non saranno affatto pochi. Oltre alla sostanziale modifica dei razzi Long March-5, i tecnici e scienziati cinesi dovranno progettare da zero un lander lunare adatto (cosa non da poco) nonchè un veicolo spaziale di nuova generazione per missioni nello spazio profondo. Parliamo di progetti, e di conseguenti budget di spesa, non indifferenti, ma siamo sicuri che l'idea di riportare l'uomo sulla Luna prima degli Stati Uniti sia una sfida troppo allettante per la nazione asiatica.