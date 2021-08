Cargo Dragon in partenza verso la ISS, domani la missione di rifornimento

Domani una nuova missione indirizzata verso la Stazione Spaziale Internazionale vedrà impegnate la NASA e SpaceX. Ancora una volta la capsula Cargo Dragon volerà spinta da un Falcon 9 per fornire rifornimenti agli astronauti della Expedition 65 attualmente impegnati sulla ISS, e come sempre sarà possibile seguire in diretta streaming l'intero evento.

La navicella senza equipaggio dovrebbe decollare dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida, con partenza prevista alle 9.37 secondo il nostro fuso orario. Sarà la ventitreesima missione di questo tipo per SpaceX.

L'arrivo è previsto per domenica alle 17.00 e l'attracco al modulo Harmony avverrà in completa autonomia. Naturalmente tutta l'operazione sarà monitorata sia da terra, sia dagli astronauti NASA Shane Kimbrough e Megan McArthur. Il carico è formato da nuove attrezzature scientifiche di varia natura, che spaziano da un innovativo braccio robotico, ad un'esperimento sulla somministrazione di farmaci attraverso un sistema impiantabile e controllabile in remoto.

Dopo 12 minuti dalla partenza, la capsula Dragon inizierà il suo viaggio in autonomia attivando i propulsori fino a raggiungere l'orbita corretta. Una volta attraccata, si prevede una permanenza della capsula sulla ISS di circa un mese prima del ritorno sulla Terra con un ammaraggio al largo della costa della Florida. A seguire il link a NASA Live TV, che domani fornirà la copertura streaming in diretta.