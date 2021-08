La notizia odierna è che finalmente questo concentrato di tecnologia ha concluso la fase di test ed è pronto a venir impacchettato e spedito al sito di lancio, come ha spiegato la NASA in un recente comunicato:

Il progetto vede la partecipazione congiunta della NASA, dell'ESA e dell'agenzia spaziale canadese, ed è parecchio che attende il lancio. A un certo punto, la NASA ha sperato di poterlo mandare nello spazio nel 2007, termine che è man mano slittato fino al 2021 tra terremoti, uragani, tempeste di neve, incendi e pure una pandemia globale.

La speranza è che l'anno buono sia proprio questo, e per ora le cose stanno procedendo nel verso giusto: i preparativi per la spedizione termineranno a settembre e allora il telescopio dovrà viaggiare attraverso il canale di Panama e fino a Kourou, nella Guyana francese in sudamerica, da dove verrà lanciato su un razzo Ariane 5 in autunno, forse addirittura il 31 ottobre.

Come gli appassionati ricorderanno, il gigantesco specchio si ripiega come un origami per poi aprirsi nello spazio mentre viaggia verso la sua destinazione a 1,5 km dalla Terra. Una volta arrivato in Guyana francese, i tecnici controlleranno che il veicolo non sia stato danneggiato durante il trasporto, caricheranno i serbatoi di propellente perché possa accendere i propulsori e mantenere la propria orbita e staccheranno le coperture protettive. Se tutto andrà come previsto, le operazioni scientifiche inizieranno sei mesi dopo il lancio.