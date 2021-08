NASA Ingenuity, ecco l'inedita vista aerea di South Séítah su Marte

Il dodicesimo volo marziano di Ingenuity è stato uno dei più complessi che il mezzo NASA ha dovuto affrontare, poiché oltre ai numerosi waypoint lungo la tratta è stato il più lungo di tutti. Il 16 agosto Ingenuity ha volato per ben 169,5 secondi ad un'altezzza di 10 metri, attraversando diverse aree tra cui quella di South Seítah.

Poche ore fa la NASA ha condiviso una delle 10 immagini in alta definizione (la potete vedere in testata) catturate dalla cam principale dell'elicottero marziano, ed è proprio grazie ad essa che oggi abbiamo una comprensione migliore di quest'area. In precedenza i dati a nostra disposizione provenivano dalle catture del Mars Reconaissance Orbiter, e per quel che ne sapevamo la geologia della zona avrebbe potuto riservare qualche sorpresa. Ora che abbiamo tra le mani i dati di Ingenuity, gli scienziati della NASA hanno potuto cercare eventuali segni di roccia sedimentaria stratificata, potenzialmente depositatasi quando il cratere Jezero ospitava un lago ( circa 4 miliardi di anni fa).

"Da un punto di vista scientifico, queste immagini di South Seítah sono le più preziose che Ingenuity abbia preso fino ad oggi e parte del loro valore potrebbe risiedere in ciò che non mostrano".

Lo ha affermato Ken Farley, Project Scientist della missione Mars 2020. A quanto pare gli strati sedimentari nelle rocce non sono immediatamente evidenti nell'immagine e potrebbero esserci aree molto difficili da raggiungere con il rover, tuttavia una visita potrebbe essere nei piani futuri della NASA.

La speranza è di non incappare nelle stesse problematiche che hanno interessato il primo tentativo di raccolta di un campione, ossia la frammentazione delle roccia in fase di perforazione, che è in sostanza l'ipotesi più accreditata sul fallimento.