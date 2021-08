ISS, la pensione è vicina: il futuro nello spazio tra stazioni private, Cina e Russia

La Stazione Spaziale Internazionale dovrebbe ufficialmente andare in pensione nel 2024: così è stato deciso dall'allora presidente Barack Obama, e anche l'amministrazione Trump aveva manifestato la volontà di bloccarne i finanziamenti nel 2025 per aprirla ai privati - non senza sollevare dubbi. Dunque a breve le cose sono destinate a cambiare, ma con un capitolo che si chiude ce n'è sempre uno che si apre. A parlare è l'amministratore della NASA Bill Nelson in occasione del 36° Space Symposium, che non solo ha auspicato che la ISS possa in realtà rimanere operativa ancora qualche anno in più, fino al 2030, ma si è anche augurato che presto, in orbita, possano arrivare stazioni spaziali commerciali, dunque private.