Dopo il suo primo volo suborbitale con equipaggio il mese scorso, Blue Origin si prepara a un nuovo lancio: è previsto per oggi pomeriggio alle ore 15:35 (ora italiana) e sarà possibile seguirlo in diretta a partire da 30 minuti prima. Stavolta a bordo non ci sarà nessuno: solo 18 carichi commerciali, di cui 11 sono esperimenti sponsorizzati dalla NASA in vista delle future missioni sulla Luna, insieme a delle cartoline scritte da bambini nell'ambito di un'iniziativa no profit e a un'installazione artistica di Amoako Boafo, intitolata "Trittico suborbitale".

Nel carico della NASA torna anche un esperimento - già iniziato nel 2020 - dedicato alle manovre di decollo, discesa e atterraggio che prevede la presenza di un sensore Doppler Lidar in grado di raccogliere dati necessari a svolgerle in maniera più accurata, con un occhio a quando bisognerà farlo sulla Luna e altri corpi celesti.

Il piano di lancio prevede il decollo, la separazione della capsula, un atterraggio controllato del booster e un atterraggio con paracadute per la capsula, dopo alcuni minuti trascorsi nello spazio suborbitale. Il livestream sarà disponibile sul sito web di Blue Origin, oppure su YouTube, lo vedete qui sopra.

Com'è noto, la società aerospaziale che fa capo a Jeff Bezos al momento ha a disposizione due razzi New Shepard, uno per le persone e uno per i voli cargo. Il primo ha effettuato un volo inaugurale lo scorso 20 luglio portando a bordo un equipaggio di tutto rispetto che comprendeva l'ottantaduenne pioniera dell'aviazione Wally Funk, il giovane studente diciottenne Oliver Daemen e i due fratelli Bezos, Jeff e Mark.

Il suo principale competitor, per quanto riguarda il turismo dei voli suborbitali, è rappresentato da Virgin Galactic, la cui tecnologia è un po' diversa, perché sfrutta un velivolo per portare i passeggeri in quota, invece di un razzo.