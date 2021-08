ESCAPADE, NASA sceglie Rocket Lab per la missione marziana

La NASA ha infine scelto l'azienda Rocket Lab per la futura missione marziana chiamata ESCAPADE. L'azienda si occuperà di fornire i veicoli spaziali che studieranno approfonditamente la magnetosfera del pianeta rosso. L'annuncio è arrivato durante la scorsa giornata tramite un comunicato stampa, nel quale si conferma l'inizio dei lavori di progettazione delle fasi finali della missione, della costruzione di mezzi e strumentazioni scientifiche.

Rocket Lab si affiderà a due veicoli spaziali interplanetari chiamati Photon, specificatamente pensati per abbattere i costi rispetto a quelli sostenuti fino ad oggi con missioni simili. La missione ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) nasce per comprendere meglio la struttura, la composizione, la variabilità e la dinamica della magnetosfera di Marte. Ma non si limiterà a questo, poiché la missione supporterà anche i futuri programmi di esplorazione con equipaggio, come quello lunare di Artemis, fornendo un mezzo in grado di migliorare la previsione delle tempeste solari.

ESCAPADE è l'ultima delle missioni che fanno parte del programma SIMPLEX (Small Innovative Missions for Planetary Exploration) della NASA, pensato per dare vita a missioni scientifiche a basso costo e fornire maggiori opportunità alla comunità scientifica. Questa missione è guidata dal ricercatore Robert Lillis presso l'Università della California, Berkeley, ed è l'ultima missione SIMPLEX a superare il Key Decision Point-C (KDP-C). Il lancio verso Marte è previsto nel 2024 e tutte le operazioni scientifiche saranno gestite dalla divisione di eliofisica della NASA. Sarà sempre l'agenzia spaziale a fornire il razzo vettore, mentre i due veicoli Photon, tutte le strumentazioni, i sottosistemi satellitari e i sistemi di propulsione saranno gestiti da Rocket Lab.

L'azienda sarà presto impegnata anche con la missione lunare CAPSTONE, la cui partenza è prevista entro la fine del 2021.