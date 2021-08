La Luna e Marte sono sempre più vicine, nonostante le diatribe legali attualmente in corso (e i problemi di outfit) presto l'essere umano tornerà sul nostro satellite naturale (per la prima volta ci sarà anche una donna), per poi spingersi oltre, fino al pianeta rosso. Viaggiare nello spazio non è solo una questione di razzi o navicelle, lo sappiamo bene, e più si acquisisce conoscenza su questi aspetti - l'esperienza della ISS insegna - più ci si rende conto di dover affrontare problematiche sempre più complesse. Insomma, più si sa, più si sa di non sapere, diceva Socrate.

Tra i discorsi fondamentali da affrontare per rendere sicure le missioni c'è anche quello dell'esposizione degli astronauti alle radiazioni cosmiche. Proprio sulla Stazione Spaziale Internazionale sono in corso ricerche in tal senso: la più recente è stata pubblicata su Nature-Scientific Reports e dimostra come la sensibilità del DNA di un astronauta alle radiazioni sulla Terra possa prevedere l'alterazione dello stesso DNA nello spazio attraverso la misurazione delle variazioni dei cromosomi.