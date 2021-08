Perseverance ci riprova: ecco la nuova strategia per raccogliere campioni marziani

All'inizio di agosto Perseverance, il rover marziano della NASA, ha provato un primo tentativo di raccolta di campioni dal suolo marziano. E però l'operazione si è rivelata un buco nell'acqua - anzi, nella roccia. Sebbene il processo di perforazione non abbia mostrato alcune criticità, alla fine però non è stato raccolto alcun frammento. Fino ad oggi le ragioni di questo fallimento non avevano ancora una spiegazione ufficiale. Ma ora, a qualche settimana di distanza, la NASA dopo aver indagato sull'evento si è sbilanciata pubblicamente indicando le probabili cause dietro al flop, e conseguentemente la strategia e gli aggiustamenti da adottare per poterci riprovare presto.



Secondo la prima ricostruzione fornita, il problema sarebbe da ricondurre alla tipologia di campione scelto per il prelievo. In questo senso le parole usate da Jennifer Trosper, Project Manager presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, sono - è il caso di dirlo, visto che si parla di pietre - lapidarie: "semplicemente, la roccia non era il nostro tipo di roccia".

In seguito al carotaggio, probabilmente la roccia per via della sua particolare nature si sarebbe polverizzata in parti troppo piccole perché il sistema fosse poi in grado di riconoscerle e raccoglierle. Sulla Terra questa operazione è stata simulata centinaia di volte su rocce di ogni tipo, e in nessun caso l'esito finale era stato di questo tipo: dopotutto, sono anche queste le difficoltà e le sorprese che l'esplorazione di un territorio alieno porta con sé.

IL PIANO PER IL PROSSIMO TENTATIVO

Ad ogni modo, la NASA ha velocemente pianificato un nuovo piano d'azione. Per prima cosa Perseverance raccoglierà un campione diverso di roccia nella zona di Sud Seítah, e segnatamente in quella zona denominata Citadelle. Il rover procederà alla ricerca di una roccia che abbia caratteristiche idonee alla raccolta, e poi ne preleverà un campione che verrà in seguito analizzato per capire se è della tipologia corretta.

Inoltre, è stato aggiunto un passaggio, ovvero l'analisi visiva della provetta per confermare che questa volta non sia vuota: solo in presenza del campione questa verrà condotta all'interno del rover per lo svolgimento delle ultime fasi.

Quest'ultimo accorgimento eviterà di "buttare" provette: in caso di assenza del campione, si potrebbe tentare un nuovo prelievo impiegando la medesima, e adottando una strategia di carotaggio diversa. E i tempi? Se tutto andrà secondo i piani, Perseverance tornerà all'opera per prelevare un campione di roccia marziana già nei prossimi 10 giorni.