Tanti auguri, Curiosity! Il rover della NASA si trova su Marte da ben nove anni, e per festeggiare questo traguardo l'agenzia spaziale statunitense ha pubblicato proprio ieri una panoramica a 360° - composta da 129 immagini singole - che abbraccia la zona in cui si trova attualmente.

Era il 5 agosto 2012 quando il piccolo rover atterrò su Marte per studiarne l'ambiente e indagare sulla possibilità che il pianeta rosso avesse ospitato la vita in passato, quando il cratere Gale era molto meno arido di adesso. Da allora Curiosity si è messo al lavoro, polverizzando campioni di roccia con il trapano montato sul suo braccio robotico per poi analizzarli dal punto di vista chimico: recentemente è arrivato al suo 32° campione, e dall'inizio della missione ha percorso 26 km.

L'immagine a 360° appena pubblicata dalla NASA mostra che il rover sta scalando il monte Sharp, un rilievo alto 8 km che si trova all'interno del cratere Gale, ampio 154 chilometri: è stata scattata all'inizio di luglio, o per meglio dire al 3.167 sol (giorno marziano) della missione e si trova in risoluzione originale sul sito della NASA riportato in Fonte. Essendo inverno lì, i cieli sono particolarmente tersi, offrendo una visione chiara dei dintorni.

La regione è particolarmente interessante, perché Curiosity si trova a metà strada tra una zona ricca di minerali argillosi e una dominata da solfati, e gli strati del monte Sharp potrebbero rivelare come si sia prosciugato l'interno del cratere Gale, fornendo dettagli utili allo studio dell'evoluzione dell'intero pianeta.

Ma la strada è ancora lunga, e negli anni a venire, se tutto andrà bene, il rover attraverserà uno stretto canyon per dirigersi verso il pendio Greenheugh, dove era stato brevemente l'anno scorso. Nel frattempo, in un'altra zona di Marte, il più recente rover Perseverance porta avanti la propria missione.