Asteroide Bennu: le possibilità di impatto aumentano, ma non c'è da preoccuparsi

Possiamo dormire sonni tranquilli al 99,94%, almeno per quanto riguarda l'asteroide Bennu: è questa la probabilità che il corpo celeste non entri in collisione con il nostro pianeta entro il 2300, dice la NASA.

Mentre la Cina pensa già a come bombardarlo per ridurre la probabilità a zero - con razzi che purtroppo rischiano di diventare pericolosi detriti spaziali - l'agenzia aerospaziale statunitense ha aggiornato le proprie stime servendosi dei dati raccolti finora grazie alla missione Osiris-Rex, che ha trascorso gli ultimi due anni a orbitare, studiare e addirittura raccogliere dei campioni da Bennu (l'arrivo sulla Terra di quanto raccolto è previsto per il 2023) per capire meglio la sua traiettoria all'interno del nostro Sistema Solare.

A dire il vero, le possibilità che l'asteroide dal diametro di 518 metri colpisca il nostro pianeta sono leggermente più alte di quanto si pensasse in precedenza, ma rimangono abbastanza irrisorie in assoluto: si parla di una possibilità su 1.750, o lo 0,06% di impatto entro l'anno 2300, e possiamo escludere qualsiasi probabilità di impatto prima del 2135, anno in cui Bennu si avvicinerà alla Terra più della Luna.