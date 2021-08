Razzo indiano fallisce decollo: satellite a bordo distrutto, ecco il video

L'India sta diventando una superpotenza (anche) in ambito spaziale: è suo, ad esempio, il record di numero di satelliti lanciati in orbita in un solo colpo - vale a dire a bordo dello stesso razzo. Era il 14 febbraio 2017 quando un Polar Satellite Launch Vehicle sviluppato dalla Indian Space Research Organization (ISRO) mandò nello spazio addirittura 104 satelliti. Il sub continente asiatico ha acquisito conoscenza e competenze soprattutto in merito all'invio di satelliti per l'imaging terrestre da lanciare in orbite basse: le sue soluzioni sono efficaci, e i costi sono molto più bassi rispetto a quelli delle alternative occidentali.

Purtroppo non è andata invece bene all'ultimo razzo decollato dall'India, precisamente dal Satish Dhawan Space Center nel sud del Paese. Nonostante la partenza sia avvenuta correttamente e le operazioni del primo e del secondo stadio del GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) fossero state condotte secondo quanto previsto, il razzo ha terminato la sua corsa ricadendo rovinosamente sulla Terra, probabilmente a ovest della Thailandia nel Mare di Andaman.