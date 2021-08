Sembra che non riusciremo a tornare sulla Luna entro il 2024. Il problema? Le tute

Probabilmente l'uomo non riuscirà a tornare sulla Luna entro il 2024, per... questioni di guardaroba. Un report della NASA del 10 agosto indica che lo sviluppo delle nuove tute spaziali, annunciate poco meno di due anni fa, è in ritardo di circa due anni. Le tute, secondo il report, dovrebbero essere pronte non prima di aprile 2025, ed è uno scenario molto ottimistico. È evidente che mancando le tute allunare entro il 2024 diventa piuttosto complicato.

Il progetto di sviluppo delle nuove tute spaziali è partito nel 2007, ben prima che il piano Artemis, appunto di rimandare l'uomo sulla Luna, prendesse forma per volere di Donald Trump. La NASA ha già speso circa 420 milioni di dollari, e pianifica di spenderne altri 625,2 per un totale di 1 miliardo abbondante. In effetti il problema è la genesi ormai lontana del progetto, che è stato modificato nel corso degli anni a più riprese in base agli obiettivi del periodo - e delle varie amministrazioni. Questo ha portato a molteplici posticipi e a ripetuti aumenti dei costi.

Le tute spaziali attuali, che vengono usate per esempio sulla Stazione Spaziale Internazionale, sono sempre le stesse da decenni ormai, senza aggiornamenti o miglioramenti tecnologici; e non sono adatte per affrontare lunghe passeggiate sul suolo lunare. La NASA aveva già messo in conto un po' di ritardi per il design attuale, chiamato xEMU, ma non abbastanza: 12 mesi, e ora siamo già quasi al doppio. Nessuno aveva previsto una pandemia globale; solo quella ha causato almeno tre mesi di ritardi.