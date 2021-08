NASA: una mappa delle giganti rosse grazie al telescopio spaziale TESS

Il telescopio spaziale TESS può ammantarsi di una nuova scoperta: grazie alle sue osservazioni, un gruppo di astronomi ha identificato una costellazione senza precedenti di giganti rosse pulsanti. Per la precisione, ne sono state individuate 158.505, come spiegato nell'articolo accettato per la pubblicazione sull'Astrophysical Journal.

La notizia arriva direttamente dalla NASA, che spiega come il telescopio in questione, lanciato nel 2018, sia stato pensato principalmente per individuare esopianeti (e infatti ne ha individuati 2.200 papabili in soli due anni), ma le sue misurazioni relative alla luminosità stellare lo rendono ideale anche per gli studi di astrosismologia, una branca dell'astronomia che studia struttura e proprietà delle stelle analizzando le loro pulsazioni.

I processi in atto sotto la superficie delle stelle riguardano i movimenti di gas, che sale, si raffredda, scende di nuovo e ricomincia il ciclo; questi flussi generano oscillazioni che risultano in un piccolo cambiamento nella luminosità delle stelle, e che cambiano a seconda della fase della vita in cui queste si trovano.