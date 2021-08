La NASA è alla ricerca di candidati interessati a passare un anno intero in un habitat simile a quello di Marte. Il test propedeutico al Programma Artemis partirà a fine 2022, e servirà agli esploratori per prepararsi alle dure condizioni di vita sul pianeta rosso, nonché all'agenzia spaziale americana per studiare tutti i dettagli e raccogliere il maggior numero di informazioni a riguardo. In particolare, sarà analizzato il modo in cui l'essere umano reagirà a missioni di così lunga durata "per prevenire e risolvere potenziali problemi nelle future missioni di volo spaziale umano sulla Luna e su Marte".

Il programma prevede tre diversi tipi di simulazioni, tutte della durata di 12 mesi che si svolgeranno presso il Johnson Space Center della NASA. "Le simulazioni sulla Terra ci aiuteranno a comprendere e a contrastare le sfide fisiche e mentali che gli astronauti dovranno affrontare prima di partire", spiega Grace Douglas, responsabile scientifico presso il centro della NASA.

Saranno quattro i membri dell'equipaggio di ciascuna missione: vivranno all'interno di Mars Dune Alpha, modulo stampato 3D da ICON di 158 metri quadrati che simulerà in tutto e per tutto le condizioni di vita di Marte, sia fisiche sia "mentali" (es.: guasti ai macchinari, comunicazioni con l'esterno difficoltose). Ciascuno di loro simulerà poi passeggiate nello spazio, utilizzerà robot avanzati e porterà avanti sperimentazioni per la ricerca scientifica.

Immagine d'apertura: Mars Dune Alpha