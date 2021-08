Mentre SpaceX mostrava al mondo il processo di impilamento di Starship SN20 su Super Heavy B4, ieri la NASA ha condiviso le prime informazioni sull'operazione di raccolta di un campione da Marte. Che il tentativo sarebbe avvenuto a breve lo sapevamo già dal 22 luglio, come sapevamo già che l'obiettivo primario di raccolta avrebbe riguardato delle zone rocciose esposte che la NASA definisce "Cratered Floor Fractured Rough", particolarmente interessanti poiché potrebbero contenere gli strati più antichi di roccia, erosi da milioni di anni di intemperie marziane.

Nell'immagine in testata vediamo il primo foro praticato, tuttavia l'operazione non è andata come previsto. A distanza di qualche ora la NASA ha ricevuto i primi dati dal sistema di campionamento, che purtroppo non ha funzionato come da programma. Il processo di perforazione non ha mostrato criticità ed è stato svolto secondo i piani, ma a quanto pare non sembra esser stata raccolta roccia durante l'attività. Cosa è andato storto? Al momento si sta investigando.

Il sistema di campionamento e memorizzazione nella cache del rover è completamente autonomo. Perseverance utilizza una punta di carotaggio cava e un trapano a percussione montato all'estremità del suo braccio robotico. La telemetria indica che durante il suo primo tentativo di carotaggio, la punta il trapano sono stati impegnati come previsto e, dopo il carotaggio, la provetta è stata messa al sicuro come da protocollo. Tuttavia, i sensori e la misurazione del peso della provetta sembrano indicare che sia vuota, ergo, qualcosa non ha funzionato durante il processo.

Al momento la causa è ignota e Jennifer Trosper, project manager di Perseverance presso JPL, ha così dichiarato.

"Il pensiero iniziale è che il tubo vuoto è più probabilmente il risultato del fatto che il bersaglio roccioso non reagisce nel modo previsto durante il carotaggio, mentre è meno probabile che ci si un problema hardware con il sistema di campionamento e memorizzazione nella cache .Nei prossimi giorni, il team dedicherà più tempo all'analisi dei dati in nostro possesso e all'acquisizione di alcuni dati diagnostici aggiuntivi che permetteranno di capire meglio il perché del tubo vuoto"

La perforazione del terreno marziano ha spesso presentato problemi, anche con le precedenti missioni. Già il rover Curiosity riscontrò criticità durante le prime perforazioni, poiché le rocce erano più fragili del previsto, inoltre anche il lander Insight non è stato in grado di spingere a 5 metri di profondità la sonda Mole, ponendo fine all'obiettivo dopo diversi tentativi.

Il sottosuolo marziano si conferma più insidioso del previsto ma nulla è perduto, si tratta solamente del primo tentativo di Perseverance. Il sistema di cattura contiene ben 43 provette e la NASA aveva già preso in considerazione la possibilità di incappare in problemi o fallimenti parziali. Ulteriori analisi potranno chiarire meglio l'evento, ne riparleremo non appena verranno condivise nuove informazioni.