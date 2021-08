Asteroide Psyche, misurate le sue caratteristiche termiche per la prima volta

Per la prima volta siamo stati in grado di eseguire delle misurazioni termiche molto accurate della superficie dell'asteroide Psyche, un oggetto roccioso enorme verso il quale c'è grande interesse scientifico, tanto da spingere la NASA a organizzare una missione per raggiungerlo, prevista nel 2026.

Psyche ha un diametro di oltre 200 km e da molti è considerato come il possibile frammento del nucleo di un proto-pianeta, dissoltosi con buona probabilità durante la formazione del sistema solare. Sono considerati tali gli asteroidi di tipo M, che si trovano nella cintura di asteroidi posizionata grossomodo tra le orbite di Marte e Giove. In questa fascia si trovano oltre un milione di corpi rocciosi delle dimensioni più disparate, comprese tra i 10 metri e i 1000 km. Psiche orbita attorno al sole nella cintura degli asteroidi, in una regione dello spazio compresa in questo caso tra la Terra e Giove.

La rilevazione è stata effettuata da un osservatorio in Cile ed ha rappresentato una sfida significativa, poiché non si è misurata la luce riflessa del sole ma quella emessa direttamente dal corpo roccioso.