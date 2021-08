Ingenuity vola ancora, nuova foto delle misteriose creste Raised Ridges

Proprio in queste ore Ingenuity potrebbe aver portato a termine l'undicesimo volo su Marte, la conferma è arrivata di recente dalla NASA che ha riportato come la nuova tratta sarebbe stata affrontata non prima del 4 agosto. Al momento tutto tace e non abbiamo nessuna conferma visiva (solitamente arriva con una prima immagine dalla NavCam), tuttavia sono stati condivisi i dettagli.

E' stata raggiunta ancora una volta l'altitudine massima di 12 mt, incrementata dai precedenti 10 mt con il decimo volo. Stavolta Ingenuity percorrerà circa 385 metri a 5 m/s prima di atterrare in un nuovo aerodromo situato a nord-ovest rispetto l'attuale posizione. La durata totale dovrebbe essere di 130 secondi e durante la tratta saranno scattate diverse foto a colori delle aree più interessanti. L'obiettivo resta il medesimo, ossia anticipare il rover e fornire un supporto con la ricognizione in aree potenzialmente interessanti per future operazioni di superficie. Ecco la mappa dello spostamento condivisa dalla NASA.