Hubble è in salute! Immortalate 3 rare galassie interagenti

Gli ultimi due mesi non sono stati propriamente i migliori per il telescopio spaziale Hubble, che dopo tanti anni di attività è sempre più spesso vittima di malfunzionamenti e problemi tecnici. Eppure anche l'ultimo stop, durato oltre un mese, ha trovato una risoluzione nonostante da 12 anni non vengano più effettuate manutenzioni dirette.

Fortunatamente la NASA è riuscita a ripristinare il suo funzionamento con l'hardware di backup, ma parliamo di una tecnologia il cui cuore risale agli anni '80 e come tale, si sta avviando alla sua fine naturale. Hubble presto o tardi farà spazio al James Webb, che entro quest'anno dovrebbe cominciare la sua avventura piazzandosi in una particolare orbita solare a 1,5 milioni di km dalla Terra al punto L2 di Lagrange.

Eppure Hubble continua a restituire risultati degni di nota, il più recente è la cattura di un sistema di 3 galassie interagenti noto con il nome di Arp 195. Si tratta di una delle rare meraviglie che l'universo continua a mostrare creando stupore tra gli scienziati. Le tre galassie sono in una fase di fusione avanzata, tale da rendere difficile la distinzione di ognuna di esse.

Stiamo osservando qualcosa di simile a ciò che avverrà tra la nostra Via Lattea e la galassia di Andromeda, destinate a entrare in collisione tra 4,5 miliardi di anni. Un problema che fortunatamente è abbastanza lontano da non destare preoccupazione! Vi lasciamo alla splendida istantanea.