CST-100 Starliner, Boeing vuole eguagliare la Crew Dragon di SpaceX | Live ore 18.30

Anche per Boeing è arrivato il momento della verità, così dopo aver perso strada nei confronti di SpaceX nel programma Commercial Crew della NASA, finalmente proverà a eseguire un test completo end-to-end della capsula CST-100 Starliner, ma senza equipaggio.

Il precedente tentativo risale a oltre 18 mesi fa ma purtroppo ebbe esito negativo evidenziando problematiche software che hanno richiesto diverse modifiche. In quell'occasione l'attracco alla ISS fu vanificato da un errore orbitale, la navicella ritornò sana e salva a Terra ma la sequenza non venne completata. Oggi Boeing ci riprova nonostante il piano originale sia stato nuovamente disatteso. In origine la missione sarebbe dovuta partire lo scorso 30 luglio, ma il ritardo stavolta non è da imputare a Boeing. A mettere i bastoni tra le ruote è stato il modulo russo Nauka, la cui accensione accidentale dei propulsori ha fatto rischiare grosso alla ISS, modificandone l'orientamento. Per fortuna l'oscillazione ha riguardato solamente l'asse, ma tanto è bastato per convincere la NASA a spostare prudentemente la missione Boeing Orbital Flight Test-2 (OFT-2).

Ora ci siamo, la capsula Starliner partirà dallo Space Launch Complex-41 situato nella Space force station di Cape Canaveral, in Florida, oggi alle 19.20. L'inivio in orbita sarà affidato a un razzo Atlas V e non avverrà a vuoto, poiché a bordo della navicella ci saranno circa 180 kg di rifornimenti per l'equipaggio della ISS, inclusi i preziosi serbatoi riutilizzabili del sistema di ricarica dell'ossigeno e dell'azoto che forniscono aria respirabile ai membri presenti a bordo.

Circa mezzora dopo la partenza avverrà l'inserimento orbitale, che porterà il giorno seguente la capsula all'attracco con la ISS. L'arrivo è previsto domani alle 19.37. Chi volesse seguire la partenza potrà farlo collegandosi alle 18.30, ora di inizio della diretta su NASA Live TV. Vi lasciamo al link per la sua visione