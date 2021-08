Ingenuity dal decollo all'atterragio, ecco l'incredibile sequenza GIF del nono volo

Lo scorso 26 luglio l'elicottero Ingenuity ha portato a termine il decimo volo su Marte continuando nell'obiettivo di fornire supporto alle operazioni di esplorazione effettuate dal rover Perseverance, ed eseguendo alcuni scatti in aree non visitabili da un mezzo terrestre. Sono stati infranti alcuni record, ma quello di lunghezza della tratta appartiene ancora al volo numero nove, durante il quale sono stati percorsi ben 625 metri in 2 minuti e 46 secondi.

Dopo quasi un mese dalla percorrenza della tratta la NASA ha deciso di condividere una bellissima sequenza di immagini finalizzate a formare una lunghissima GIF che ci permette di vedere il volo dal decollo all'atterraggio.

Per la sua realizzazione è stata utilizzata la NavCam inferiore, ossia l'unità che permette a Ingenuity di ottenere le informazioni relative al terreno e consentire l'atterraggio minimizzando i rischi. Questo comporta che la qualità è inferiore a quella delle immagini catturate dalla cam principale, e soprattutto l'intera sequenza è in bianco e nero. Ve la proponiamo a seguire.