Boeing ci riprova, CST-100 Starliner volerà verso la ISS il 30 luglio

Solo pochi giorni fa l'equipaggio della ISS ha eseguito un'operazione di ricollocazione della Crew Dragon Endeavour attraccata alla ISS, per fare spazio all'arrivo della CST-100 Starliner di Boeing, quella che prossimamente potrebbe diventare la seconda alternativa per il raggiungimento della Stazione Spaziale Internazionale da parte degli astronauti statunitensi.

Sono passati 18 mesi dal precedente test fallimentare, quando la navicella ha fallito non raggiungendo l'orbita bersaglio e vanificando così l'attracco alla ISS. Il prossimo tentativo si terrà venerdì 30 luglio, la partenza è prevista alle 20.53 secondo il nostro fuso orario. In caso di maltempo o altre criticità, il volo potrà essere ritentato non prima del 3 agosto.

Ancora una volta si metteranno alla prova tutte le sequenza che dovrà seguire la capsula quando sarà completamente operativa. La CST-100 in questo caso non avrà equipaggio a bordo, ma la sequenza includerà il lancio, l'attracco e il rientro atmosferico.

I risultati di quest'esperienza aiuteranno la NASA nella decisione di certificare la soluzione di Boeing, in notevole ritardo rispetto la controparte di SpaceX, ormai operativa dallo scorso anno. Se tutto andrà bene la piena operatività potrebbe arrivare entro la fine del 2021.

Tutta la missione Boeing Orbital Flight Test-2 (OFT-2) potrà essere seguita attraverso una copertura in diretta su NASA Live TV che includerà tutte le operazioni, ossia lancio, attracco e rientro atmosferico. Starliner verrà lanciata come payload di un razzo Atlas V della United Launch Alliance (ULA) dallo Space Launch Complex-41, presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Circa 31 minuti dopo il lancio, Starliner raggiungerà la sua orbita preliminare. È previsto che attracchi alla stazione spaziale alle 21:06 di sabato 31 luglio.