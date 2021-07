Una svolta interessante è in arrivo sulla tavola degli astronauti che vivono sulla Stazione Spaziale Internazionale: nel giro di quattro mesi potranno gustare peperoncini freschi, coltivati direttamente in loco. Proprio in questi giorni infatti ha preso il via un nuovo esperimento che prevede di coltivare peperoncini verdi e rossi, della variante Hatch, a bordo della ISS: si tratta di una sfida tra le più lunghe e più impegnative mai intraprese finora a bordo del laboratorio orbitale, come spiega la NASA.

La coltivazione di piante a bordo della Stazione infatti non è una novità: già nel 2015 gli astronauti si erano cimentati con le zinnie, piante ornamentali che sono servite da palestra per colture di lunga durata, fruttifere e fiorite, e anche con piante commestibili come lattughe, cavoli, bietole e ravanelli.