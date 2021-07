Zhurong, il rover cinese fotografa i resti del suo paracadute su Marte

La missione cinese Tianwen-1 è cominciata nel migliore dei modi: dopo l'atterraggio su Marte dello scorso 14 maggio ne abbiamo viste di cose interessanti, dalle prime foto da Utopia Planitia, al primo scatto di gruppo effettuato con una cam wireless, per arrivare all'incredibile video della sequenza EDL, talmente bello da far impallidire quello di Perseverance condiviso dalla NASA.

Nel frattempo sono iniziate le operazioni di esplorazione dell'area, la stessa in cui nel lontano 1976 atterrò il lander viking 2 della NASA. Per adesso non abbiamo nessuna informazione riguardante le operazioni scientifiche ed è molto probabile che si passerà per una fase test delle strumentazioni, tuttavia continuano ad arrivare nuove immagini di rara bellezza.

La più recente immortala il momento in cui il rover Zhurong si è avvicinato ai resti della capsula superiore con paracadute annesso, un componente fondamentale che ha permesso a lander e rover di atterrare senza danni sulla superficie di Marte. Ve la proponiamo a seguire.