DearMoon, tra i candidati del primo viaggio lunare su Starship anche il DJ Steve Aoki

Vi ricordate dell'eccentrico miliardario Yusaku Maezawa? E' stato il primo uomo ad acquistare un biglietto per salire a bordo di Starship di SpaceX nella prima missione lunare, ma questo era solamente l'inizio di un progetto fuori dalle righe, che nel tempo si è evoluto prendendo vie inimmaginabili. Salì all'onore delle cronache quando nel 2018 decise che era arrivato il momento di trovare l'amore e condividere l'esperienza di esplorazione spaziale con una donna, da ciò nacque l'idea di organizzare un reality show intitolato Full Moon Lovers per trovare la compagna di vita (e di viaggio in questo caso).

Eppure tutto sfumò, il realty non prese mai vita e il progetto Full Moon Lovers venne archiviato. Non conosciamo i motivi, tuttavia tempo dopo il nostro Yusaku Maezawa ha deciso che l'incredibile esperienza sarebbe stata ancor più indimenticabile se tutto l'equipaggio avesse soddisfatto certi requisiti. Così ha acquistato anche i restanti 7 biglietti e nella primavera di quest'anno ha dato il via all'iniziativa DearMoon.

L'obiettivo era molto semplice, ossia trovare 7 partecipanti fortemente motivati, creativi e talentuosi in qualche campo specifico, con cui affrontare il viaggio verso la Luna a bordo di Starship nel 2023. Ebbene, ora il nostro Maezawa ha deciso di aggiornarci sulle prime candidature affermando che oltre 1 milione di persone da tutto il mondo hanno appoggiato il suo progetto. E' stata quindi effettuata una scrematura iniziale dalla quale emergono personaggi di ogni genere, da artisti di strada a fotografi, scrittori, sportivi, giornalisti e anche personalità di spicco, come il noto dj e produttore Steve Aoki.

La selezione non è ancora giunta a conclusione ma se volete dare uno sguardo ai possibili candidati, Maezawa ha pubblicato un breve video di presentazione che vi proponiamo in chiusura.