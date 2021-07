Sonda Juno, il sorvolo di Ganimede e Giove ricostruito in una sequenza video

Lo scorso 7 giugno è avvenuto l'incontro ravvicinato tra la sonda Juno della NASA e il satellite gioviano Ganimede, un'occasione più unica che rara durante la quale sono state realizzate alcune tra le più belle foto ad oggi disponibili per questa luna. Durante il passaggio la sonda Juno è sfrecciata a 67.000 km/h a circa 1.038 km dalla superficie di Ganimede! Solamente un giorno dopo il viaggio di Juno l'ha portata ad un sorvolo rapidissimo di Giove, poiché in meno di 3 ore si è passati da un polo all'altro del gigante gassoso.

Naturalmente non è stato un viaggio fine a sé stesso e durante la tratta l'imager montato a bordo della sonda ha raccolto dati e immagini, talmente intriganti da spingere la NASA a realizzare un'animazione video che ci permette di rivivere il viaggio come se fossimo a bordo, un punto di vista da Capitano della navicella come afferma l'agenzia spaziale!

Per realizzare questa bellissima clip della durata di 3.30 minuti sono state utilizzate sfere digitali sulle quali sono state applicate le immagini composite di Ganimede e Giove. E per completare l'opera non poteva mancare una bella colonna sonora, per la quale è stato selezionato un brano di Vangelis.

La sequenza ci mostra il sorvolo di Ganimede, dove potremo notare il grande cratere Cros e le diverse regioni del satellite. Alcune aree appaiono più scure, il motivo non è chiaro ma si ipotizza che sia legato alla sublimazione del ghiaccio nel vuoto. Segue la fase di avvicinamento a Giove durante la quale saremo trasportati virtualmente a 3.400 km di altezza.

Durante l'esperienza potremo notare dettagli come i cicloni circumpolari al polo nord, le 8 enormi tempeste dell'emisfero australe , e alcune chicche digitali aggiunte in seguito, come i fulmini a cui potremmo assistere durante un passaggio ravvicinato sulle aree gioviane più turbolente. Vi lasciamo al bellissimo video, buona visione!