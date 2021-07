Super Heavy di SpaceX, nelle prossime ore il primo test d'accensione statica

Il tempo del primo test orbitale di Starship e Super Heavy si avvicina sempre più, sebbene sia ormai chiaro che non sarà luglio il mese da segnare ma più verosimilmente agosto o addirittura settembre. E' dal 5 maggio che non assistiamo ad un test da uno dei pad di Starbase, ma l'emozione del primo atterraggio in piedi del prototipo SN15 è ancora viva.

Eppure non sono mancate le novità da Boca Chica in questi giorni, dove fervono i preparativi per valutare l'operatività del prototipo B3 del primo stadio Super Heavy. Ne avevamo parlato l'ultima volta a inizio luglio, quando l'imponente razzo da 70 metri di altezza era stato quasi completato nei suoi componenti principali. Nel frattempo anche la torre di lancio è arrivata a completamento e nei giorni scorsi sono stati installati i primi 3 motori Raptor. Ma proprio poche ore fa si è tenuto un test criogenico preliminare, apparentemente meno intenso del previsto. E' molto probabile che si sia trattato di un test di pressione base, con i serbatoi riempiti solo in modo parziale di azoto liquido.