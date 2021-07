Ingenuity fotografa Séítah, l'area di Marte che Perseverance non potrà mai visitare

La zona è particolarmente sabbiosa e il rischio per Perseverance di restare bloccato in modo irreversibile sarebbe troppo alto, pertanto la sua tratta verso sud avverrà aggirando l'area più pericolosa. Le foto sono arrivate l'8 luglio e permettono di cogliere diversi dettagli, ecco la gallery composta da 4 scatti e arricchita con l'immagine del tragitto percorso.

In realtà qualche dato su Séítah lo avevamo già raccolto grazie all'MRO (Mars Reconaissance Orbiter), che grazie alla sua fotocamera HiRISE è in grado di catturare dettagli superficiali fino a 1 mt di diametro, ma le nuove foto scattate da Ingenuity hanno permesso alla NASA di vedere l'area in modo approfondito.

Se la foto in testata ci ha permesso di vederla da lontano, molto più difficile sarà arrivarci per un mezzo come Perseverance . Parliamo di Séítah, un'area del cratere Jezero che solo pochi giorni fa è stata visitata e fotografata grazie ad una ricognizione aerea di Ingenuity , l'elicottero marziano che in seguito a questa esperienza ha completato la bellezza di nove voli su Marte.

La prima foto immortala un'area rocciosa che la NASA ha soprannominato Raised Ridges, dove è ben visibile un sistema di fratture che un tempo potrebbe aver veicolato un flusso di acqua nel sottosuolo (il cratere Jezero un tempo potrebbe aver ospitato un lago). Ora la curiosità degli scienziati è sapere se la dissoluzione dei minerali effettuata dall'acqua 4 miliardi di anni fa possa aver contribuito alla crescita di colonie microbiche, lasciando forse dei segni che un eventuale perforazione del terreno potrebbe scovare. L'obiettivo è prelevare dei campioni con Perseverance, per la futura analisi a Terra.

La seconda immagine riguarda la parte iniziale del volo ed evidenzia molto bene il passaggio del rover sulla superficie, possiamo infatti vedere le impronte delle sue ruote. Infine le due immagini successive mostrano un dettaglio della zona più sabbiosa a sud, chiaramente identificabile nell'ultima immagine scattata dall'MRO e sulla quale è stata ricalcata la tratta percorsa.

Olivia Toupet, uno dei tecnici del JPL che si occupa della conduzione del rover, ha spiegato che tale area risulta oltremodo pericolosa per le capacità di mobilità di Perseverance. Il rischio di rimanere bloccati è altissimo, e se il sistema di guida autonoma Autonav è in grado di evitare ostacoli e altri pericoli in modo molto preciso, nel contempo soffre di una problema non da poco: non è in grado di rilevare la sabbia e distinguerla da un terreno più duro, pertanto le zone di sicurezza vanno definite in anticipo dai tecnici della NASA.

Ancora una volta Ingenuity si è dimostrato uno strumento prezioso, poiché senza di lui gli scienziati non avrebbero mai potuto raccogliere foto così dettagliate di un'area impervia come questa. Eppure si lavora già al suo successore, il nome ufficiale non è stato ancora deciso ma i primi documenti descrivono le possibili caratteristiche del Mars Science Helicopter, il cui compito sarà arrivare in zone marziane impossibili da esplorare per un mezzo terrestre.