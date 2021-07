Sensori NFC integrati nei tessuti: la TV si spegne accarezzando il divano

Il Laboratory for Emerging Wireless Technologies ha messo a punto TextileSense, sistema di antenne flessibili NFC a bobina adatte ad essere inserite all'interno di tessuti che localizzano gli oggetti nelle vicinanze. I sensori vengono attivati una volta a contatto con la nostra mano, consentendo così alla persona di interagire con il tessuto stesso per svolgere determinate funzioni . Il sistema rileva l'oggetto tramite la variazione di tensione delle bobine trasmittenti. Ecco dunque i classici tessuti come tappeti e superfici di sedie e divani trasformarsi in ambienti smart, con cui è possibile comunicare impartendo comandi. Vuoi spegnere la TV? Dai una pacca al divano. Vuoi spegnere la luce? Accarezza il cuscino.

Come sarebbe alzare il volume della nostra TV o cambiare canale semplicemente sfiorando il cuscino del divano? Sarebbe certamente comodo, considerando che 9 volte su 10 il telecomando è introvabile. E non si parla di qualcosa di tecnologicamente impossibile, tutt'altro: la conferma arriva da uno studio condotto dalla Carnegie Mellon University - la stessa università che ha collaborato con il MIT per il robot che aiuta le persone a vestirsi - che ha creato dei sensori integrabili all'interno degli oggetti con cui quotidianamente interagiamo. Come un divano, appunto.

Le bobine possono essere intrecciate nel tessuto stesso e non risultano visibili: ciò che fanno è invece rilevare la posizione di una persona, ad esempio capire se questa è seduta o sdraiata sulla poltrona. "Il nostro obiettivo è integrare questi sensori nella nostra vita quotidiana", spiega Swarun Kumar della Carnegie Mellon University. "Questo contribuirà a creare un ambiente smart in generale".

Quello dei tessuti smart è un campo perlustrato da diversi centri di ricerca e realtà presenti sul mercato. Si pensi ad esempio a Capacitivo, progetto condotto da Microsoft per lo sviluppo di tessuti conduttivi in grado di riconoscere autonomamente l'oggetto con cui entrano in contatto. Una volta appoggiato l'oggetto sulla superficie, il computer collegato al tessuto darà la risposta indicando il nome dell'oggetto stesso. Per ora, tuttavia, i risultati appaiono affidabili solamente per certi tipi di beni, come ad esempio la frutta. Anche Apple in passato ha mostrato interesse sul tema brevettando soluzioni per i lacci delle scarpe e per pulsanti integrati negli indumenti.