Elon Musk volerà con Virgin Galactic, Jeff Bezos sicuramente no!

Il primo volo suborbitale di Virgin Galactic con equipaggio al completo è stato un successo, e come riportato in precedenza anche Elon Musk ha assistito all'evento con un posto in prima fila tra il pubblico presente. Ma Elon Musk è anche il CEO di SpaceX, l'azienda impegnata nel settore aerospaziale che non ha bisogno di presentazioni, e dunque una tra le principali realtà competitor di Virgin Galactic.

Eppure tra Branson e Musk esiste un sincero rapporto d'amicizia, tale da aver convinto il CEO di spaceX ad acquistare un biglietto per uno dei prossimi voli suborbitali di Virgin Galactic. La conferma è arrivata dallo stesso Richard Branson durante un'intervista rilasciata al Sunday Times (in FONTE). Musk avrebbe già confermato la prenotazione ma non esiste ancora una data ufficiale, tuttavia è lecito pensare che il suo volo non avverrà prima del 2022, anno in cui le operazioni di turismo spaziale di Virgin Galactic prenderanno il via ufficialmente.

Ma quanto costerà la possibilità di volare provando la microgravità per 4 minuti? Al momento non è stata ufficializzata una cifra, ma il Wall Street Journal riporta che la sola prenotazione richiederà 10.000 dollari, mentre il biglietto la non popolare cifra di 250.000 dollari. Decisamente un viaggio per pochi.

Ma come vi avevamo anticipato qualche settimana fa la partecipazione di Branson ad un volo suborbitale ha anticipato quella di Jeff Bezos, che aveva confermato la sua presenza a bordo della capsula RSS, la cui partenza è prevista il prossimo 20 luglio. Ma i rapporti tra Bezos e Branson sembrano meno cordiali e lo si evince dai primi post polemici di Blue Origin.