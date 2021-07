Virgin Galactic: Richard Branson volerà nello spazio l'11 luglio, prima di Jeff Bezos!

Quando sembrava ormai certo che il primo miliardario ad andare nello spazio sarebbe stato Jeff Bezos, ecco arrivare la dichiarazione di Richard Branson, il fondatore di Virgin Galactic, che con un colpo di coda ha affermato che sarà a bordo della missione Unity 22 con l'obiettivo di partenza fissato all'11 luglio. Il magnate è pronto a volare a bordo della navicella VSS Unity e per la prima volta l'equipaggio sarà al completo. Sei i passeggeri in totale di cui due piloti e quattro specialisti di missione, tra questi il nostro Branson. Gli altri membri comprenderanno Beth Moses, capo istruttore astronauti, Colin Bennett, ingegnere capo delle operazioni, e Sirisha Bandla, vicepresidente degli affari governativi e delle operazioni di ricerca presso l'azienda, che sarà anche incaricata di seguire un esperimento scientifico a bordo per conto dell'Università della Florida. A chiudere il team i due piloti, Dave Mackay e Michael Masucci, che piloteranno la VSS Unity. Ma non possiamo dimenticare anche gli altri due piloti, CJ Sturckow e Kelly Latimer, che non saranno parte dell'equipaggio della Unity ma guideranno l'aereo da trasporto VMS Eve, fondamentale per portare in altezza lo spazioplano. Ecco il video di presentazione della missione Unity 22, la quarta con equipaggio e la prima in assoluto con posti a sedere tutti occupati.

La precedente esperienza di volo fu conclusa con successo lo scorso 24 maggio ma con la missione Unity 22 assisteremo al vero giro di boa. A dicembre 2020 il precedente test di volo è risultato fallimentare per via della mancata accensione (per qualche secondo) di un motore della Unity, ma non ci furono incidenti per fortuna. La missione finì senza raggiungere la quota prevista e l'atterraggio fu portato a termine anzitempo. L'obiettivo della missione Unity 22 è partire l'11 luglio, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, ma non si escludono ritardi. Sarà davvero un mese ricco di eventi, se pensiamo che solamente nove giorni dopo, il 20 luglio, Jeff Bezos volerà nello spazio a bordo della sua capsula RSS spinta dal razzo New Shepard.

COME SI SVOLGERA' LA MISSIONE, ORARI E LIVE STREAMING

La partenza della missione Unity 22 è prevista dallo Spaceport America, nel New Mexico. La procedura prevede il trasporto in quota della VSS Unity da parte dell'aereo VMS Eve. Una volta che saranno raggiunti i 15 km di altezza avverrà una delle sequenze più delicate, lo sgancio della navicella. La Unity accenderà i motori e completerà l'ultima parte della salita arrivando a 100 km di altezza. A quel punto l'equipaggio potrà sperimentare alcuni minuti in condizione di microgravità e poi inizierà la manovra di ritorno a Terra. Anche questa fase sarà piuttosto delicata ed entrerà in gioco un sistema collaudato di rallentamento denominato "a piuma", dove due alette aerodinamiche regolabili aiuteranno i piloti a mantenere l'orientamento e la stabilità del velivolo nell'ultima fase del processo di rientro. E poi ci sarà l'atterragio, uguale in tutto e per tutto a quello di un aereo classico. Richard Branson ha confermato che l'evento potrà essere seguito in diretta sia dal sito ufficiale che dai vari canali social, con il livestream che prenderà il via a partire dalle 17 (ora italiana). In caso di successo completo, Virgin Galactic ha intenzione di effettuare altre missioni test prima di dare il via ai voli a pagamento, un'ulteriore conferma che Il 2021 è l'anno in cui i voli turistici nello spazio prenderanno finalmente il via.