La Cina vuole portare l'uomo su Marte, e lo vuole fare prima degli Stati Uniti

Prima missione con equipaggio entro il 2033 e viaggi regolari con l'obiettivo di costruire una prima base marziana permanente . I piani sono stati dettagliati da Wang Xiaojunm, uno dei principali produttori di razzi in Cina, durante una conferenza in Russia.

La Cina ha svelato i suoi piani a lungo termine nei riguardi della Luna e di Marte e sono decisamente ambiziosi! Per quanto riguarda il nostro satellite naturale, l'intenzione è di realizzare una base nel polo sud entro il 2030. E per quanto riguarda il pianeta rosso?

La Cina ha dimostrato al mondo le sue capacità in ambito aerospaziale con l'invio sulla superficie di Marte del suo primo rover, riuscendo al primo tentativo in un'impresa molto complessa che ha visto fallire diverse volta la Russia e anche l' ESA con la missione Schiapparelli, ma a quanto pare era solamente l'inizio di quella che potremmo definire una vera e propria corsa verso il pianeta rosso .

L'idea è di effettuare missioni ogni due anni dal 2033 in poi, anticipate dall'invio di missioni robotiche che avranno l'obiettivo di trovare un sito adeguato per la realizzazione di un insediamento ed esplorare i modi migliori per ottenere le risorse fondamentali, sia estraendole che producendole (come vorrebbe fare la NASA per l'ossigeno con il generatore MOXIE). Naturalmente le problematiche da risolvere sono ancora tante, dalla necessità di produrre elettricità, all'approvvigionamento di acqua, e non ultimo, trovare un modo per riportare gli astronauti sulla Terra.

Ma la Cina è ambiziosa e sta investendo ingenti risorse nello sviluppo di nuove tecnologie in grado di rendere possibile il sogno marziano. L'obiettivo primario non si limita all'intensificazione delle missioni verso Marte, ma vuole anche abbattere i tempi e rendere i viaggi di andata e ritorno più rapidi. A quanto pare la Cina sta guardando alla propulsione nucleare al posto di quella chimica per abbattere le tempistiche e consentire viaggi di andata e ritorno in poche centinaia di giorni.

Ma si punta anche ad altri obiettivi nel sistema solare, ad esempio si vuole inviare delle missioni robotiche sulle lune gioviane e verso alcuni asteroidi, ricalcando anche in questo caso quanto vogliono fare NASA ed ESA entro la fine del decennio.

Avendo visto cosa è stata in grado di fare la Cina in poco tempo, non ci stupirebbe minimamente se fosse davvero il primo paese a mettere piede sul pianeta rosso. Nel giro di pochi anni è riuscita a crescere così tanto in ambito aerospaziale da sfidare la leadership degli Stati Uniti. Non solo sono arrivati su Marte senza incontrare difficoltà, ma è recente l'invio dei primi 3 astronauti sulla nuova stazione spaziale, peraltro ancora in fase di completamento.

La corsa alla conquista di Marte si è ufficialmente aperta! Chi arriverà per primo?