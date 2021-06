Il casco che "legge nel pensiero" sarà la nuova frontiera della prevenzione

Il numero uno di Kernel, l'imprenditore statunitense Bryan Johnson, ha raccontato a Bloomberg che per ideare e sviluppare il progetto ha raccolto circa 110 milioni di dollari (metà dei quali versati di tasca propri) e che entro il 2030 il prezzo dei prodotti dovrebbe abbassarsi notevolmente per permetterne una maggiore diffusione, soprattutto negli ambienti privati, al fine di accrescere la prevenzione della salute mentale delle persone.

La tecnologia su cui si fonda il dispositivo non è certo una novità ed è adottata da anni in ambito medico su macchinari dal prezzo spropositato (si parla di milioni di dollari), dimensioni elevate e difficoltà d'utilizzo, in quanto forzano il paziente all'assoluta immobilità durante la visita. La vera innovazione del casco di Kernel sta, quindi, nel rendere portatile, accessibile dal punto di vista economico e facilmente utilizzabile questa tecnologia capace di fotografare lo stato della salute cerebrale di chi la indossa .

Se un tempo il detto era "un dollaro per i tuoi pensieri", adesso, per leggerli, toccherà sborsarne 50mila. Un'azienda statunitense di nome Kernel ha ideato un casco che promette di "leggere" la mente di chi lo indossa. Si tratta di un dispositivo dotato di sensori e componenti elettroniche che misurano e analizzano gli impulsi cerebrali e il flusso del sangue , permettendo di intercettare e analizzare le risposte del cervello agli stimoli provenienti dall'esterno.

Il casco sarà utilizzato dai ricercatori per ottenere in primo luogo informazioni utili sull'invecchiamento cerebrale, i disturbi psichiatrici, gli ictus, le commozioni cerebrali e i meccanismi legati alle presunte esperienze "metempiriche" come la meditazione e i viaggi psichedelici.

Quanto alla controparte mentalistica dell'oggetto, quella cioè legata alle sue potenziali capacità di lettura del pensiero, il numero uno di Kernel ha raccontato che per assistere a progressi in senso lato, quelli di cui la società necessita, è necessario portare il "cervello online".

I primi caschi Kernel saranno consegnati prossimamente agli Istituti di Ricerca neurologici e - con un fine meno nobile - alle aziende che vogliono carpire i ragionamenti dei clienti durante l'esperienza di acquisto per finalità di marketing. Come anticipato in apertura, i primi esemplari hanno un costo di 50.000 dollari (circa 42.000 euro).