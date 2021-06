SpaceX: il lancio di GPS III Space Vehicle 05 è stato un successo

SpaceX ha portato a termine con successo un altro lancio commerciale molto importante. Si tratta della messa in orbita di GPS III Space Vehicle 05, un satellite che arricchisce la costellazione GPS con della strumentazione in grado di migliorare ulteriormente la precisione del sistema di navigazione e la ridondanza dei dati attualmente raccolti dalla rete.

Un aneddoto curioso di questo lancio riguarda il fatto che il Falcon 9 utilizzato per questa missione è lo stesso che ha portato in orbita anche il suo predecessore GPS III Space Vehicle 04. Come ben sappiamo, infatti, la società aerospaziale punta fortemente sul tema del riuso dei suoi razzi e ogni tanto possono capitare coincidenze come questa, dove uno stesso modulo diventa protagonista di più lanci appartenenti al medesimo programma.

La missione ha preso il via giovedì scorso alle 18:09 (ora italiana) presso lo Space Lodge Complex 40 di Cape Canaveral, in Florida, e si è conclusa quasi 1 ora e 30 minuti dopo il lancio, con il posizionamento in orbita dello Space Vehicle 05. SpaceX ha anche confermato che il primo stadio del Falcon 9 ha effettuato la procedura di ritorno automatica con successo 8 minuti e 33 secondi dopo il lancio, atterrando senza alcun problema sulla nave drone Just Read the Instructions (JRTI).

Le altre tappe fondamentali della missione sono avvenute al minuto 1:12 con il momento di massimo sforzo meccanico per il razzo, al minuto 2:32, con lo spegnimento del motore del primo stadio e la separazione dal secondo stadio avvenuta 3 secondi dopo, e al minuto 6:18, con il rientro in atmosfera del primo stadio. Di seguito vi lasciamo al video completo di tutta la missione, qualora vogliate recuperarlo: