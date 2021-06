NASA, ecco i modelli per stampare in 3D veicoli spaziali e asteroidi

Avete sempre sognato di avere un modellino del telescopio spaziale Hubble sul comodino? Vorreste un fermacarte a forma di Ingenuity, per una scrivania dal tocco veramente marziano, o di asteroide?

Siete fortunati: i vostri desideri possono diventare realtà. Forse non tutti lo sanno, ma nella grande mole di materiali messi a disposizione online dalla NASA ci sono parecchie risorse interessanti per chi ha accesso a una stampante 3D (anche se qualcuno sta pensando di usarla per stampare razzi spaziali!).

Dai modellini dei suoi veicoli spaziali più famosi agli asteroidi, passando per i crateri, ce n'è davvero per tutti i gusti. Il rover Curiosity, i CubeSat, la sonda Cassini: chiunque può scaricarne le indicazioni di stampa in formato STL direttamente dalla sezione dedicata sul sito dell'agenzia spaziale statunitense, che per comodità vi riportiamo in Fonte.