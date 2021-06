Il razzo SLS prende forma, la missione lunare Artemis I è sempre più vicina

Finalmente il Core Stage del razzo Space Launch System è stato posizionato tra i due razzi laterali a propellente solido e impilato sopra il lanciatore mobile, in vista della missione Artemis I che dovrebbe prendere il via entro la fine del 2021. Dopo anni di sviluppi, il primo SLS sta finalmente prendendo forma all'interno del VAB (Vehicle Assembly Building), l'enorme edificio di assemblaggio presente nel Kennedy Space Center, in Florida.

Le operazioni sono cominciate durante l'ultimo fine settimana, quando il corpo centrale è stato sollevato da orizzontale a verticale nel corridoio di trasferimento del VAB e spostato in alto nell'High Bay 3 per essere posizionato tra i due propulsori laterali a propellente solido, già assemblati precedentemente sul lanciatore mobile. A questo proposito, la NASA ha condiviso un video time lapse del processo di impilamento, ve lo proponiamo a seguire.

Il core Stage è un'evoluzione dell'ET (external tank) utilizzato nell'era Space shuttle, il quale misura 8,4 mt di diametro e 65 mt in altezza. E' composto da 5 parti principali, ossia la rete superiore, il serbatoio dell'ossigeno liquido, quello intermedio, il serbatoio dell'idrogeno liquido e la sezione dei motori. Quest'ultima vanta 4 motori RS-25 derivati sempre dall'era Space Shuttle, in grado di produrre al decollo una spinta di 7.500 kilonewton.

Una volta che sarà completamente impilato con il secondo stadio Interim Cryogenic (ICPS) e la navicella Orion, raggiungerà circa 98 metri di altezza. La spinta totale in combinazione con i due propulsori laterali dovrebbe arrivare a circa 40.000 kilonewton. La sequenza di spinta sarà la stessa utilizzata con i lanci dello Space Shuttle, dove i due motori laterali a propellente solido spingeranno per i primi due minuti assieme a quelli del primo stadio, che continuerà a lavorare quasi fino al raggiungimento dell'orbita, per 8 minuti circa. Il lavoro sarà poi completato dall'ICPS, che con il suo motore RL10 porterà a termine il lavoro di collocamento orbitale.

Ora che il Core Stage si trova tra i booster laterali, i passaggi successivi prevedono di completare le parti superiori, a partire dall'interstadio seguito dall'ICPS, dall'adattatore per la navicella Orion e infine da quest'ultima.

Artemis I sarà il primo test senza equipaggio della navicella spaziale Orion e del razzo SLS come sistema integrato prima di passare ai primi voli con equipaggio verso la Luna. Nell'ambito del programma Artemis, la NASA mira a far sbarcare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna nel 2024 e stabilire una presenza sostenibile dell'uomo entro la fine del decennio.