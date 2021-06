Perseverance alla ricerca di vita passata, si dirigerà verso il delta fluviale di Jezero

A partire dal 1° giugno è cominciata la fase scientifica ufficiale del rover Perseverance su Marte, lo ha comunicato la NASA fornendo qualche dettaglio in più sui prossimi spostamenti. L'obiettivo è cominciare un viaggio che lo porterà ad analizzare da vicino l'antico delta fluviale che alimentava l'enorme lago che 4 miliardi di anni fa era ospitato all'interno del cratere Jezero.

Lo avevamo anticipato di recente con la condivisione dell'incredibile panoramica 360 da ben 2,4 miliardi di pixel, ma oggi vediamo meglio i dettagli della fase scientifica più importante.

A tutti gli effetti le rilevazioni e le fotografie scattate (oltre 75.000!) fino ad oggi facevano parte di una fase test, che ha portato il mezzo della NASA in direzione sud. In questi mesi sono stati messi alla prova gli strumenti scientifici ma non è stato raccolto nessun campione di terreno marziano.

Adesso comincia la fase più importante e Perseverance si dirigerà gradualmente verso nord abbandonando definitivamente la location d'atterraggio denominata Octavia E. Butler. Ecco la mappa degli spostamenti.