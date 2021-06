Jeff Bezos annuncia che andrà presto nello spazio con un razzo Blue Origin

La data del decollo è fissata per il 20 luglio, tra poco più di un mese: Jeff Bezos sarà accompagnato in questa sua avventura fuori dall'atmosfera terrestre dal fratello Mark. E ovviamente il mezzo non poteva che essere della sua Blue Origin, fondata nel 2000: si tratterà infatti del primo viaggio suborbitale a bordo della capsula RSS spinta dal razzo New Shepard, annunciato a inizio maggio. Oltre ai fratelli Bezos, dell'equipaggio farà parte anche un terzo individuo, ovvero colui che si sarà aggiudicato questo biglietto per lo spazio vincendo l'asta promossa dalla fondazione No Profit legata a Blue Origin: al momento la cifra ha raggiunto quasi i 3 milioni di dollari, e i partecipanti ammontano a quasi 6.000 da 143 nazioni.

A proposito: neppure il 20 luglio è una data casuale. Si tratta, infatti, dell'anniversario (Il 52°, segnatamente) della missione Apollo 11, quella dello sbarco sulla Luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, avvenuto nel lontano 1969.

Nel video postato sul proprio profilo Instagram, Jeff Bezos racconta di come andare nello spazio sia un sogno che si porta dietro fin dall'infanzia, e precisamente da quando aveva cinque anni. E di aver scelto suo fratello Mark come compagno di viaggio perché ritiene si tratterà di un'esperienza significativa, e desidera viverla con quello che è sempre stato anche il suo "migliore amico".