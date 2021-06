Eclissi solare del 10 giugno, sarà parzialmente visibile dall'Italia

Si verificherà un' eclissi solare anulare, la prima del 2021 , quando Sole, Luna e Terra si allineeranno creando in alcune zone il raro fenomeno dell'alone luminoso, noto anche come anello di fuoco, dove quasi tutta la porzione interna del Sole risulterà oscurata dalla Luna.

Purtroppo il nostro paese non ne potrà godere, poiché l'anello di fuoco sarà visibile solamente in una fascia ristretta di paesi come Canada, Groenlandia e Russia. In molti altri stati l'eclissi sarà solamente parziale, compresa l'italia, dove l'oscuramento del disco solare sarà di circa il 12%, troppo basso per essere osservato senza mezzi adeguati.

Ma nemmeno tutte le regioni ne saranno interessate, infatti, solamente il centro-nord (indicativamente fino alla Toscana) sperimenterà l'oscuramento parziale. Anche l'orario sarà variabile e compreso tra le 11:30 al centro Italia e le 13:00 al nord. Attenzione! Non provate ad osservare l'evento a occhio nudo, il rischio è di subire danni irreparabili alla retina, ossia quella sottile e delicata membrana che riveste la superficie interna dell'occhio.

Il fenomeno delle eclissi anulari è molto simile a quello delle eclissi totali e si verifica quando la Luna si interpone tra Terra e Sole durante la fase orbitale che la pone più lontana, o quasi, dal nostro pianeta. Non ci troveremo infatti nella fase di apogeo, poiché questa avverrà due giorni prima, l'8 giugno. Da un punto di vista visivo, mentre questo passaggio si verificherà una macchia di oscurità si diffonderà nelle aree interessate.

E chiudiamo con una piccola curiosità che chiarisce la rarità dell'evento. La prossima eclissi anulare visibile dall'Italia non avverrà prima del 5 novembre 2059, ma sarà visibile solo dagli abitanti delle nostre due isole, Sicilia e Sardegna.