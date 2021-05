Elon Musk conferma: lo spazioporto Deimos di SpaceX è in costruzione

Tramite Twitter, il CEO della società aerospaziale, oltre a confermarne l'esistenza e le tempistiche, ha anche ritwittato un render realizzato da un artista diciannovenne che immagina come sarà Deimos una volta completato . Viene mostrata una piattaforma in mezzo all'oceano con un razzo Starship con Super Heavy pronto al decollo.

Elon Musk ha confermato che lo spazioporto oceanico di SpaceX , chiamato "Deimos", sarebbe già in costruzione e dovrebbe essere utilizzato per le prime missioni a partire dal prossimo anno.

Questo spazioporto, oltre che per i lanci, verrà utilizzato anche per gli atterraggi. All'inizio del mese, ricordiamo, la Starship SN15 è riuscita ad effettuare un decollo ed un atterraggio senza riportare danni. Il prossimo step è quello di riuscire a farlo con il Super Heavy, il booster che si occuperà della spinta in fase iniziale.

Già nel giugno dello scorso anno, Elon Musk aveva dichiarato che SpaceX sta costruendo uno spazioporto galleggiante per "missioni verso Marte, luna e viaggi ipersonici intorno alla Terra". Lo scorso luglio, SpaceX ha acquistato per circa 3,5 milioni di dollari due piattaforme petrolifere al largo della costa del Texas, quasi identiche tra loro, ribattezzandole come due lune di Marte: Deimos e Phobos. Musk, in quell'occasione, aveva confermato l'intenzione di renderle operative entro la fine del 2021.

La prima missione su Marte di SpaceX non ha ancora una data di lancio o un periodo previsto per la missione. Di certo, dovrebbe avvenire entro in 2030, inizialmente senza equipaggio. Nel frattempo, prosegue lo sviluppo di Starship con l'obiettivo di effettuare il primo lancio orbitale "Full Stack" di Starship con Super Heavy BN1 già il prossimo luglio. Il successo di SN15 ha aperto già molte porte a SpaceX facendo guardare al futuro con molto più ottimismo.