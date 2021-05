ISS: rischio per il braccio robotico a causa dei detriti spaziali

I detriti spaziali in orbita attorno alla Terra stanno diventando un problema sempre più insostenibile, e nonostante le principali agenzie spaziali stiano sviluppando soluzioni per arginare e possibilmente risolvere la questione, sono sempre meno rari i problemi connessi a potenziali rischi d'impatto.

Ma a volte questi si verificano per davvero, come è successo questo mese con Il braccio robotico ISS Canadarm2, che è fortunatamente uscito quasi illeso da un impatto con dei detriti orbitali. Questo strumento è parte integrante della ISS (Stazione Spaziale Internazionale) ed è utilizzato per manipolare carici e altri oggetti al di fuori della stazione. Non sappiamo esattamente quando si si sia verificato l'impatto, ma durante un'ispezione di routine avvenuta lo scorso 12 maggio, un danno al braccio robotico è stato notato. L'Agenzia spaziale canadese e la NASA stanno lavorando insieme per acquisire immagini dettagliate dell'area e valutare l'entità del danno, ma la buona notizia è che dalle prime analisi effettuate il suo funzionamento non appare compromesso.