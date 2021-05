Samantha Cristoforetti comanderà la Expedition 68 sulla ISS nel 2022

L'ufficialità del suo ritorno sulla ISS era arrivata già lo scorso marzo, ma proprio oggi l'Agenzia Spaziale Europea ha confermato che la nostra Samantha Cristoforetti, AstroSamantha per i social, farà parte della Expedition 68 in partenza verso la Stazione Spaziale nel 2022.

Partirà con la missione operativa Crew-4, la quarta con equipaggio di una navicella Crew Dragon prodotta da SpaceX, e viaggerà assieme agli astronauti della NASA, Kjell Lindgren e Bob Hines. Ma non è tutto, poichè in occasione della sua seconda missione sulla ISS, AstroSamantha sarà anche il comandante della Expedition 68, un privilegio che la renderà a tutti gli effetti la prima donna europea a ricoprire tale ruolo. Ecco le sue parole a caldo dopo la nomina.

Tornare alla Stazione Spaziale Internazionale per rappresentare l'Europa è gia di per sé un privilegio. Sono onorata per la mia nomina alla posizione di comandante e non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace.