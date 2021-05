Europa, oceani caldi e vulcani attivi sotto la crosta del satellite di Giove

È su queste basi che una nuova ricerca pubblicata di recente su Geophysical Research Letters (in FONTE), frutto di studi sul comportamento della luna e di modelli 3D complessi creati al computer, afferma che l'attività sotto la crosta di ghiaccio di Europa potrebbe essere ancora in corso .

A coadiuvare la presenza di uno strato oceanico interno e caldo sarebbe la forte attrazione gravitazionale di Giove che, provocando una flessione interna alla luna durante la rotazione orbitale, genererebbe calore. Naturalmente la ricerca spiega nel dettaglio questo fenomeno e qui abbiamo semplificato, ma quel che conta è che questo comportamento aumenterebbe la possibilità che al di sotto del manto ghiacciato l'attività vulcanica sia intensa e gli oceani si presentino come luoghi caldi e ospitali nei confronti di alcune forme di vita.

Al contrario di un'atra luna gioviana, Io, la cui attività vulcanica è visibile e dimostrata, Europa non offre una prova visiva e inoltre si trova molto più lontana dal suo pianeta ospite.

L'ipotesi è che Europa possa ospitare un vero e proprio sistema idrotermale sotto la superficie, peraltro quasi invariato da miliardi di anni di attività vulcanica e, per questo motivo, di particolare interesse. Non dovremo attendere molto per saperne di più, sia l'ESA sia la NASA hanno in programma di visitare Europa entro pochi anni: l'Agenzia Spaziale Europea punta all'esplorazione della luna nel 2022, attraverso la missione orbitale Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), mentre parallelamente a livello temporale la NASA sta preparando la missione Europa Clipper, un ambizioso progetto che prevede l'invio di una sonda il cui payload vedrà la presenza di 9 strumenti scientifici tra cui spettrometri, magnetometri, fotocamere ad alta risoluzione ed un laboratorio d'analisi in grado di rilevare le particelle solide espulse da Europa.

Diverse complicazioni potrebbero accompagnare le missioni di esplorazione della superficie, ad esempio l'invio di un rover a propulsione nucleare simile a Perseverance (in esplorazione su Marte), potrebbe risentire della potente magnetosfera di Giove e delle sue radiazioni. Anche l'utilizzo di pannelli solari risentirebbe delle medesime problematiche, inoltre la distanza dal Sole non potrebbe assicurare sufficiente energia. La stessa sonda Galileo subì danni alla componentistica durante la sua missione, perciò si stanno al momento valutando altre soluzioni, tra queste, l'utilizzo di generatori ad isotopi di nuova generazione come l'ASRG.